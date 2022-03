Erzbistum Paderborn schließt sich Marienweihe durch Papst an

Das Erzbistum Paderborn wird die Marienweihe Russlands und der Ukraine durch Papst Franziskus am kommenden Freitag mitvollziehen. Erzbischof Hans-Josef Becker wird im Paderborner Dom das Weihegebet sprechen, wie die Erzdiözese am Dienstag mitteilte.

Im Rahmen des Kreuzweg-Gebets gedenke die versammelte Gemeinde zudem der Ukraine. Das Erzbistum rief seine Kirchengemeinden auf, die Marienweihe zu unterstützen und für den Frieden zu beten.

Die Weihe nehme das Leiden Jesu und der Menschen in den Blick, außerdem unterstreiche sie die Sehnsucht nach Frieden, so Becker. Der Vatikan hatte vergangene Woche angekündigt, Franziskus werde im Rahmen einer Bußfeier am 25. März in Rom Russland und die Ukraine dem Unbefleckten Herzen Mariens weihen.

Die Weihe an die Gottesmutter Maria ist eine Frömmigkeitsform der katholischen Kirche. Bei einer solchen Marienweihe wird die Gottesmutter gebeten, die Menschen oder ganze Länder unter ihren mütterlichen Schutz zu nehmen und sie vor Gefahren und Versuchungen zum Bösen zu bewahren.