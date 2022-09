Erzbistum Paderborn sieht Risiken in seiner Bilanz

„Bislang hat die wirtschaftliche Entwicklung die Anzahl der Kirchenaustritte ausgeglichen“, sagte Dirk Wummel, Leiter des Bereichs Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat, am Mittwoch bei der Vorstellung des Finanzberichts 2021. Im vergangenen Jahr hat das Erzbistum einen Überschuss in Höhe von 24 Millionen Euro erwirtschaftet. Inklusive der aufgelösten Corona-Rücklage lag das Plus bei 32,5 Millionen Euro.

Das Geld werde komplett ausgeschüttet, so sollen die 600 Kirchengemeinden zusätzlich 13 Millionen Euro erhalten und die Caritas sechs Millionen Euro. Der Jahresüberschuss von 24 Millionen Euro liegt um 36 Prozent unter dem Ergebnis von 2020. Die Einnahmen durch die Kirchensteuer nahmen 2021 um 6,3 Prozent auf 431 Millionen Euro zu.

Gleichzeitig stiegen die Personalkosten auf 225 Millionen Euro (plus 4,7 Prozent). Die Bilanzsumme bezifferte Wummel auf 4,75 Milliarden Euro (gegenüber 4,66 Milliarden 2020). Addiert man die Finanzen des Erzbischöflichen Stuhls mit 2,7 Milliarden Euro dazu, dann ist Paderborn wahrscheinlich das wohlhabendste Bistum in Deutschland, aber mit 1,41 Millionen Kirchenmitgliedern (1,44 im Jahr 2020) nur die sechstgrößte Diözese.

Foto: Erzbistum Paderborn

„Ein Drittel der Katholiken im Erzbistum Paderborn zahlt keine Kirchensteuer“, sagte Wummel. Dabei handelt es sich um Personen, die keine Einkommensteuer zahlen müssen, also überwiegend um Kinder und Jugendliche, denn gezählt werden Katholiken von der Taufe an. Für das laufende Jahr rechnet der Diözesanökonom noch einmal mit dem Anstieg der Steuereinnahmen um zwei Prozent.

Auch der Überschuss für 2022 werde sich auf dem Niveau von 2021 bewegen. Jedoch könnte 2023 eine negative Trendwende bevorstehen. Rezession und Arbeitslosigkeit in Folge der Energiekrise könnten einerseits zu noch mehr Austritten führen, und andererseits sorge die Inflation für steigende Ausgaben, vor allem bei Energie und Baumaßnahmen. „Wir stellen uns auf weniger Einnahmen und mehr Kosten ein“, so Wummel.

Foto: Erzbistum Paderborn

Schon in der Bilanz für 2022 drohe eventuell ein Bilanzverlust, weil die Rücklagendotierung nicht mehr durch die Corona-Rücklage gestützt werden könne. Unterdessen hat sich erstmals im Erzbistum Paderborn das neue Gremium für die künftige Bischofswahl getroffen. Die neun durch Losentscheid ausgewählten Laien und die fünf von Gremien des Erzbistums entsandten Vertreter kamen in der vergangenen Woche mit dem Domkapitel zusammen, wie die Erzdiözese am Mittwoch mitteilte. Gemeinsam hätten die 28 Teilnehmer über das erforderliche Profil eines künftigen Erzbischofs beraten. Genannt worden seien Teamfähigkeit, Besuchsbereitschaft in den Gemeinden, eine offenes Ohr für alle Menschen, ein wertschätzender Umgang und Belastbarkeit.

Das Erzbistum hatte nach einer Empfehlung des katholischen Reformprozesses „Synodaler Weg“ angekündigt, Laien an der bevorstehenden Wahl des neuen Erzbischofs zu beteiligen. Es ist damit das erste der 27 deutschen Bistümer, das einen konkreten Vorschlag zur Umsetzung vorgelegt hat. Die Gruppe aus 14 Katholikinnen und Katholiken, deren Namen veröffentlicht wurden, soll mit den 14 Domkapitularen eine Liste von drei Kandidaten für eine künftige Bischofswahl erarbeiten, die dann an den Vatikan geht. Bei einem zweiten Treffen werde diese Vorschlagsliste anhand der erarbeiteten Kriterien erstellt, hieß es.

Bislang kümmerte sich das Domkapitel in Eigenregie um die Vorschläge. Bei einer Bischofswahl schickt Papst Franziskus dann eine Liste mit drei Namen zurück, die jedoch nicht auf der Vorschlagsliste stehen müssen. Aus dieser Dreierliste wählt das Domkapitel einen neuen Erzbischof. Ob sich daran auch die Laiengruppe beteiligen darf, ist unklar. Für eine solche Wahlbeteiligung müsste Papst Franziskus das sogenannte päpstliche Geheimnis auf die Laiengruppe ausweiten, damit sie die Namen auf der Dreierliste erfahren darf.

Das Preußenkonkordat – ein auch für das Erzbistum Paderborn verbindlicher Staatskirchenvertrag – bestimmt bislang einzig das Domkapitel als Wahlgremium. Der seit 2003 amtierende Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hatte im Juni wenige Tage nach seinem 74. Geburtstag und damit relativ früh bekannt gegeben, dass er Papst Franziskus aus Altersgründen seinen Rücktritt angeboten habe.

Erhebliche Rücklagen für die Altersversorgung

So seien die Aufwendungen gestiegen, insbesondere für Zuschüsse an Kirchengemeinden und Verbände sowie im Personalbereich, erläuterte der Leiter des Bereichs Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat, Dirk Wummel. Auch hätten unter anderem erhebliche Rücklagen für die Altersversorgung gebildet werden müssen. Durch die Auflösung der Corona-Rücklage sei dennoch ein positives Bilanzergebnis von rund 32,5 Millionen Euro erzielt worden.

Das Bilanzergebnis werde vollständig zugunsten von Kirchengemeinden, Caritas und Verbänden sowie zur Aufstockung mehrerer Hilfsfonds ausgeschüttet, hieß es weiter. Der Gesamtaufwand für die Aufgabenerfüllung des Erzbistums stieg um 20 Millionen Euro auf 525 Millionen Euro. Darunter bildeten die Personalkosten für die rund 2800 Beschäftigten in Höhe von 225 Millionen Euro die größte Position. Insgesamt sei es gelungen, die Aktivitäten für Seelsorge, Bildung und Caritas im Erzbistum erneut solide zu finanzieren, erklärte Wummel.

Den vollständigen Finanzbericht 2021 des Erzbistums gibt es hier zum Download.