Erzbistum Paderborn spendet 73.000 Euro für Hilfsprojekte in der Ukraine

Paderborn

Bei einer Charity-Aktion des Erzbistums Paderborn sind 73.000 Euro für Hilfsprojekte in der Ukraine zusammengekommen. Rund 36.000 Euro erbrachte der Verkauf von speziellen Taschen zum traditionellen Volksfest Libori, wie das Erzbistum am Mittwoch in Paderborn mitteilte.

Von epd