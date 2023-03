Erzbistum Paderborn: Synodaler Weg war richtig

Nach Abschluss der letzten Synodalversammlung in Frankfurt am Main hat der Paderborner Diözesanadministrator Monsignore Michael Bredeck seinen Willen zu Reformen erklärt. Der bisherige Weg sei richtig gewesen und werde weitergeführt.

„Wir haben nicht vergessen, dass der Anlass das Erschrecken über die Ergebnisse der Missbrauchs-Studie und die Frage nach den systemischen Ursachen des sexuellen Missbrauchs war“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Bredeck mit den Paderborner Weihbischöfen Matthias König, Dominicus Meier und Josef Holtkotte. Der Prozess habe gezeigt, „dass Synodalität der Weg der katholischen Kirche sein muss“.

Der Synodale Weg sei von einer hohen Emotionalität bei vielen Beteiligten geprägt gewesen, hieß es weiter. „Wir müssen eingestehen, dass er in seiner Komplexität manche auch überfordert hat.“ In den Kirchengemeinden des Erzbistums stieß demnach der laufende Prozess auf eher verhaltenes Interesse. „Das gilt allerdings nicht für die angesprochenen Themen wie Aufarbeitung des Missbrauchs, Prävention, die Frage nach mehr Teilhabe, Geschlechtergerechtigkeit, der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare sowie der Öffnung von sakramentalen Ämtern für Frauen“, betonten Interimsleiter Bredeck und seine drei Stellvertreter.

Auf der letzten Synodalversammlung seien nun wichtige Handlungstexte beschlossen worden. „Das ist, so finden wir, ein enormer Schritt.“ Das Reformforum war 2019 von der Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee ins Leben gerufen worden, um Wege aus der Vertrauenskrise durch die Missbrauchsskandale zu finden. Auf der am Samstag zu Ende gegangenen Versammlung in Frankfurt wurden Kompromisse geschlossen, etwa bei der Predigterlaubnis für Frauen in katholischen Messen, wo bislang nur Priester und Diakone predigen dürfen.

Auch ein Vorschlag zur Einführung von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche und wieder-verheiratete Paare bekam eine Mehrheit, ebenso wie ein Text, der sich für die Akzeptanz von queeren Gläubigen ausspricht. Im letzten Beschluss sprachen sich mit notwendiger Zwei-Drittel-Mehrheit sowohl Delegierte (177 Ja-Stimmen) als auch Bischöfe (42) dafür aus, sich in Rom für die Öffnung von Weiheämtern für Frauen einzusetzen.

Bredeck kündigt an, dass sich das Managementteam des Erzbischöflichen Generalvikariats und das Domkapitel in Paderborn in der kommenden Woche mit den Ergebnissen beschäftigen werde. In einem nächsten Schritt sei eine Podiumsdiskussion für Pfarrpersonal und Mitarbeiter geplant, wie es nach dem Synodalen Weg weitergehen solle. Ziel sei es, Synodalität auf allen Ebenen des Erzbistums zu fördern.

Auch der im Herbst aus seinem Amt verabschiedete Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hatte den Synodalen in seiner Amtszeit für alternativlos gehalten.