„Es braucht Mut, es braucht Zivilcourage“

Synagogen brennen, jüdische Geschäfte und Wohnungen werden verwüstet, jüdische Bürger misshandelt und getötet: Mit der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gehen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen die jüdische Minderheit über. Drei Jahre vor Beginn des systematischen Massenmords erhielt die Verfolgung der Juden eine neue Dimension. In Paderborn haben am Dienstagabend laut Polizei 350 Menschen dieser Ereignisse auf dem Platz „An der Alten Synagoge“ gedacht.

Etwa 350 Menschen haben sich am Dienstagabend am Mahnmal auf dem Platz „An der Alten Synagoge“ versammelt.

Domkapitular Monsignore Dr. Michael Menke-Peitzmeyer, der die Gedenkrede hielt, rief zum bewussten Gedenken und tatkräftigen Handeln gegen jede Form von Gewalt auf: „Mich bewegt – wie viele andere an diesem Tag auch – das Entsetzen über das, was den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in dieser dunklen Zeit des Nationalsozialismus angetan wurde, und das Eingeständnis, dass Menschen in unserem Land Schuld auf sich geladen haben. Auch dadurch, dass sie weggesehen und geschwiegen haben“, sagte er.