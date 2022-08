Es darf wieder gekuppelt werden!

Es ist der nächste Kuppel-Coup! Vom 9. bis 11 September veranstaltet der Dachverband der Paderborner Kulturinitiativen das nächste „Kuppelfest“ in Schloß Neuhaus. Vom Nostalgiespielplatz über Live-Musik von 19 Bands bis hin zum angebundenen Streetfood-Markt bietet das Festival für jeden Geschmack die passende Musik und Aktivität.

Drei Tage Kuppelfest in Paderborn-Schloß Neuhaus

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr mit mehr als 4000 Besucherinnen und Besuchern darf auch in diesem wieder „gekuppelt“ werden. Geboren wurde die Idee aus der Corona-Not, um lokale Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Daraus entwickelte sich ein richtiger Publikumsrenner. Weil anders als im Vorjahr bei der zweiten Auflage keine Fördermittel des Bundes mehr zur Verfügung stehen, springt das Kulturamt der Stadt Paderborn ein, um der vielfältigen Kultur-Szene in Paderborn weiter ein Fest zu widmen.

„Wir unterstützen das Kuppelfest mit 110.000 Euro“, betonte Christoph Gockel-Böhner vom Kulturamt. Dieses sei die größte Summe, mit der die Stadt eine Kulturveranstaltung fördert. Weitere 6000 Euro stammen vom Verein Paderborn überzeugt und der Bürgerstiftung Paderborn. So müssen Besucher auch in diesem Jahr wieder keinen Eintritt zahlen und können kostenlos an dem Kulturprogramm teilhaben, freut sich Kuppel-Vorstandsmitglied Tobias Vorwerk.

„Tada, Lala, Utz Utz und Klopf, Klopf“ – alles klar?

Erneut hat das komplett ehrenamtliche Team des Vereins „Die Kuppel“, das das Fest organisiert, den Schlosspark in vier Bereiche unterteilt: Tada, Utz Utz, Klopf Klopf, und Lala. Und die lautmalerischen Namen sind Programm für das dortige Angebot.

Im „Lala“-Bereich im Rosenblütengarten treten 19 Bands auf der Konzertbühne auf, mit vielen lokalen Musikerinnen und Musikern. „Es sind aber auch acht überregionale Gruppen dabei. Es gibt ein buntes Programm für jeden Geschmack“, betont Daniel Ruschkowski vom Verein Connect Paderborn. Höhepunkte am Abend sind unter anderem die Auftritte von Vulture Culture (Freitag, 19 Uhr), Lostboi Lino (Samstag, 21 Uhr) und Brockhoff (Sonntag, 19 Uhr).

Im „Tada“-Areal am Brunnentheater können Zuschauer Theateraufführungen, Paderborner Puppenspiele und Comedy erleben. Am Samstagnachmittag trudelt die Hochradfahrschule mit Nostalgiespielplatz zum Kuppelfest ein.

„Utz Utz“ heißt es dieses Jahr an einem neuem Ort. Im Innenhof des Schlosses legen DJ's auf. „Dieses Jahr übrigens bis auf eine Ausnahme nur weibliche. Letztes Jahr war es noch umgekehrt“, sagt Kuppel-Vorstandsmitglied Carola Pense. Bereits morgens um 11 Uhr können die jüngsten bei einer Kinderdisco die Tanzfläche eröffnen, gefolgt von Choreo-Tanzen. Bis 23 Uhr am Samstag und 20 Uhr am Sonntag wird hier kräftig gefeiert.

Im „Klopf Klopf“ können sich Besucher kreativ und künstlerisch auslassen. Mehrere Workshops stehen zur Wahl: von „die eigene Weltkugel basteln“ über Brücken bauen mit dem 3D-Druck-Stift bis hin zu Topfschwamm häkeln, Aquarelle malen oder Nisthilfen bauen. Musikliebhaber können am Samstag in einer Plattenbörse stöbern. Einen Tag später gibt es ein Selbstverteidigungstraining für Frauen und einen Kunstmarkt.

Streetfood-Markt bereichert erstmals das Kuppelfest

Eine Bereicherung für das Musik- und Kunstfest ist der miteingebundene, zeitgleich stattfindende „Cheatday“-Streetfood-Markt am Marstall: 15 Foodtrucks und ein Weinwagen eines Winzers versprechen internationale Spezialitäten, süße Verführungen wie griechische Teigbällchen „Loukoumades“, aber auch frisch gezapftes Bier und ausgewählte Weine. Öffnungszeiten sind hier am Freitag von 17 bis 22 Uhr Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Somit bildet dieses Areal quasi einen fünften Bereich des Kuppelfestes – man mag schon fast sagen das "Mjam, Mjam" des Festes.

Das komplette Programm des Kuppelfestes mit allen beteiligten Bands und Künstlern findet man auf der Seite https://diekuppel.de/kuppelfest.