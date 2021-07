"Es hat sich nicht wie ein 1:4 angefühlt"

Cheftrainer Lukas Kwasniok kommentierte das Ergebnis anschließend so: "Der Druck des Gegners war diesmal größer als in den Spielen zuvor. Daher haben wir auch mehr Fehler gemacht." Die Leistung sei aber gut gewesen. "Und der Spielverlauf hat sich nicht wie ein 1:4 angefühlt", erklärte Kwasniok.



Den Paderborner Ehrentreffer erzielte Routinier Uwe Hünemeier, der die Mannschaft als Kapitän auf den Rasen führte, mit einem feinen Kopfball im Anschluss an eine Ecke. Am Dienstag geht die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2021/22 für den SCP in ostwestfälischen Gefilden weiter.

Kwasniok positionierte seine Spieler in dem von ihm favorisierten System mit fünf Akteuren, die am Spielaufbau beteiligt sind. In der Startformation standen mit Marco Schuster, Jannis Heuer, Marcel Mehlem und Luca Marseiler vier Akteure, die zur Saison 2021/22 an die Pader gewechselt waren. Den Angriff bildete das bewährte Duo mit Dennis Srbeny und Sven Michel.

Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe Trainingslager des SC Paderborn in Holland Testpiel gegen Ajax Amsterdam Foto: Oliver Schwabe

Die Gastgeber nutzten ihre erste Chance zur Führung, der Ex-Frankfurter Sebastian Haller staubte zum 1:0 ab (16.). Danach hatten die Paderborner sogar die besseren Aktionen vor dem gegnerischen Tor. Doch Ron Schallenberg (Fernschuss, 19.) zielte ebenso wie Michel (Kopfball, 26.) nicht genau genug. Dann traf Heuer nach einer Ecke per Kopf die Latte (36.), ehe Mohammed Kudus auf 2:0 stellte (38.).

Nach der Pause setzte Srbeny mit einem Schuss ans Außennetz (49.) und einem Heber (51.) weitere Akzente im Offensivspiel des SCP. Ajax erhöhte allerdings durch Danilo Pereira Da Silva (57.). Dann trafen auch die SCP-Kicker: Hünemeier köpfte nach einem Eckball von Julian Justvan zum 3:1 ein (66.). Den Schlusspunkt setzte Zakaria Labyad, der einen Foulelfmeter für Ajax im Nachschuss verwandelte (78.).

Ajax Amsterdam: Gorter, Mazraoui (46. Regeer), Schuurs, Magallan (75. Hillen), Baas (46. Salah-Eddine), Jensen (46. Ekkelenkamp), Neres (46. Fitz-Jim), Taylor (46. Martha), Haller (46. Pereira Da Silva), Tadic (46. Rasmussen), Kudus (46. Labyad).

SC Paderborn 07: Zingerle (46. Huth) - Schuster (84. Henke), Heuer (46. Van der Werff), Hünemeier, Collins (63. Carls) - Pröger (63. Steinwender), Schallenberg /75. Thalhammer), Mehlem (46. Justvan), Marseiler (63. Hartmann) - Srbeny (75. Platte), Michel (84. Iredale).

Tore:

0:1 Haller (16.) - 0:2 Kudus (38.) - 0:3 Pereira Da Silva (57.) - 1:3 Hünemeier (66.) - 1:4 Labyad (78., Elfmeter)