Essen auf dem Herd: Paderborner Feuerwehr nachts im Einsatz

Um kurz vor 1 Uhr ist die Paderborner Feuerwehr zu einem Einsatz an den Minzeweg alarmiert worden. Da an der Adresse 52 Bewohner gemeldet sind, waren insgesamt rund 35 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehrleute wurden von einem Bewohner in Empfang genommen, der angab, dass sich im dritten Obergeschoss Rauch aus der Nachbarwohnung in den Hausflur ausbreitete. „Er hatte im Flur bereits mehrere Fenster geöffnet und sich anschließend selbst in Sicherheit gebracht“, berichtete Marcel Reifel von der Feuerwehr Paderborn am Morgen. Der Flur wurde dadurch teils entraucht. „Somit konnte die betroffene Wohnung schnell erkundet werden.“

Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte laut Feuerwehr Essen zubereitet und dabei den Topf auf dem Herd vergessen. Der Herd war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits abgeschaltet. Der Treppenraum und die Wohnungen wurden belüftet. Ein Notarzt untersuchte den Bewohner, der mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation ins Krankenhaus transportiert wurde.

Am nächtlichen Einsatz waren die hauptamtlichen Feuerwehrkräfte der Wachen Nord und Süd sowie der Rettungsdienst der Stadt beteiligt. Unterstützt wurden sie durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löschzüge Benhausen und Stadtheide. Der Einsatz war nach etwa 40 Minuten beendet.