Eugen Drewermann spricht bei Friedenskundgebung vor dem Rathaus in Paderborn

Der Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller Dr. Eugen Drewermann ergreift am 11. Februar bei einer Friedenskundgebung in Paderborn das Wort.

Wie Wilfried Schwarze von „Kreis Paderborn steht auf“ weiter mitteilt, sei es das Anliegen der Veranstaltung, die deutsche Regierung an ihre Verantwortung für den Frieden und den Wohlstand zu erinnern.

Anstatt den Ukrainekrieg mit immer neuen Waffenlieferungen zu verlängern, müsse die Bundesregierung alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen. Nur so könne der Zivilbevölkerung weiteres Leid erspart bleiben und die Gefahr der Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg gebannt werden, schreibt Schwarze in seiner Ankündigung.

Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr vor dem Rathaus. Von 14 Uhr an gibt es ein Programm, zu dessen Beginn Spenden für die Erdbebenopfer gesammelt werden. Nach mehreren Rede-Beiträgen ist für 15 Uhr ein einstündiger Gang durch die Stadt geplant, ehe bei der Abschlusskundgebung (16 Uhr) vor dem Rathaus Dr. Eugen Drewermann zu Wort kommen soll.