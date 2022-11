Externe Berater sollen Paderborner Haushalt sanieren

Paderborn

Die Fraktion FÜR Paderborn will am Haushalt 2023 den Rotstift ansetzen und das eingesparte Geld für externe Berater investieren. Wie schon im Jahr 2009 sollen im Rathaus die Ecken ausgekehrt werden. Damals seien auf diese Weise Einsparungen in einer Größenordnung von 80 Millionen Euro in die Wege geleitet worden. Das geht aus einem aktuellen Antrag der Zwei-Mann-Fraktion hervor.

Von Ingo Schmitz