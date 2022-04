An Schlaf war in der Nacht nicht zu denken, ließ der Paderborner wissen. Er ging um 2 Uhr an den Strand, um die Gedanken zu ordnen. Der 49-Jährige war nicht allein an der Küste Praslins, der zweitgrößten Insel der Seychellen. In der tropischen Nacht traf er seinen Schwager Jürgen Peters, seinem Vertrauten und ständigem Begleiter. „Wir sind noch lange spazieren gegangen und alles noch einmal durchgegangen“, berichtete Wiersig am Tag danach.

Die Enttäuschung war groß bei ihm. Die Kanäle der Ocean’s Seven hatte er als einziger Athlet im ersten Versuch geschafft. Und auch das Schwimmen von St. Peter-Ording nach Helgoland im August 2021 war nahezu perfekt verlaufen.

Allerdings war der Schwimmer darauf nie stolz gewesen. „Aufgeben ist immer eine Option“, hatte er in dem Buch „Nachts allein im Ozean“ geschrieben, in dem er über seine Reise durch die sieben Kanäle erzählte. Nun sagte er, mit Blick auf das strahlende Türkis und Blau des Indischen Ozeans: „Es war logisch, dass so etwas einfach mal passieren muss.“

Vergeblicher Kampf gegen Naturgewalten

Am Abend zuvor hatte dieses Wasser seine ganze Kraft und Energie zur Schau gestellt. Als Wiersig um 15.11 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Mahé ins Wasser ging, um durch die Nacht zur 47 Kilometer entfernten Insel La Digue zu schwimmen, stürmte es nicht. „Aber die Wellen kamen einfach von allen Seiten“, so Wiersig. „Und auch die Strömung war viel stärker, als ich es erwartet hatte.“

Schnell geriet Wiersig in eine starke Drift und wurde vom Kurs abgetrieben. Der Wellengang war so stark, dass die Versorgung des Schwimmers mit Nahrung kaum zu leisten war. „Zweimal habe ich das Boot an die Schulter bekommen“, sagte Wiersig. „Das war gefährlich, auch wenn ich mich glücklicherweise nicht verletzt habe.“ Und dann schluckte Wiersig so viel Salzwasser, dass er mehrere Male erbrechen musste. Zwei Stunden lang kämpfte er mit den Naturgewalten, dann wurde ihm klar, dass sein Unternehmen in dieser Nacht sinnlos sein würde. Wiersig brach ab und stieg auf das Boot der Küstenwache, das ihn begleitete. „Ich bin nicht hier, um gegen den Ozean zu kämpfen“, sagte Wiersig. „Ich habe immer gesagt, dass am Ende das Meer entscheidet, ob ich da durchkomme oder nicht.“ Am Mittwochabend hatte es gegen ihn entschieden, erstmals. Er sei nie in Gefahr gewesen, versicherte er. Auch die Vorbereitungen seien gut verlaufen.

„Hätte Start absagen müssen“

„Das Einzige, was ich mir wirklich vorwerfen muss: dass ich nicht die Stärke hatte, den Start abzusagen. Ich hatte am frühen Morgen auf das Meer geguckt, und das Wetter sah nicht so aus, wie wir es gebraucht hätten. Ich hätte den Start verschieben müssen. Das war ein Fehler.“ Sie hätten Bedingungen gebraucht wie beim Testschwimmen zehn Tage vor dem Start, als das Wasser, so Wiersig, „so aussah, als wäre jemand mit einem riesigen Bügeleisen darüber gegangen.“

Die Ziele seiner Mission seien dennoch realisiert worden. Sein Vorhaben, die Bevölkerung der Seychellen und vor allem die einheimischen Kinder für die Schutzbedürftigkeit des Ozeans zu sensibilisieren, sei vollkommen umgesetzt worden. „Ich werde weiterhin alles tun, um den nachhaltigen Umweltschutz und die Schönheit des Meeres zu vermitteln.“ Und: „Ich kehre sicher noch einmal hierher zurück“, sagte der 49-Jährige, der Sonntag wieder in die Heimat fliegen wird. „Aber ob ich diese Strecke noch einmal in Angriff nehme, das kann ich noch nicht sagen.“