Fachmesse in Paderborn: Wie Hochzeitsträume wahr werden können

Wer heiraten will, muss so einige schwierige Entscheidungen treffen. Zuallererst natürlich bei der Wahl des passenden Partners oder Partnerin, aber auch das richtige Hochzeitskleid, Deko, Blumen, Schuhe, Anzug und Feier-Location zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Dabei kann ein Besuch der Paderborner Hochzeitsmesse im Schützenhof Anfang Januar helfen.

Heiraten will geplant sein: Experten geben am 8. Januar im Schützenhof Tipps und Inspirationen

Alles, was die Herzen von Brautpaaren begehren, will der Paderborner Schützenhof am 8. Januar bei der 12. Auflage der Messe „Hochzeitsträume“ präsentieren. Darauf freuen sich Michaela Müller Sedic (White Princess Brautmoden aus Büren), Dr. Maria Rodehuth (Geschäftsführerin Schützenhof), Laura Bartholomé (Projektleiterin der Hochzeitsmesse), Bernhard Fischer (Herrenhaus Fischer aus Brakel) sowie Michaela Wessler (Model und Stylistin von Beauty's by Ela).

Bereits zum zwölften Mal wird dafür der Paderborner Schützenhof zum Traum für alle Hochzeitspaare. Am Sonntag, 8. Januar, findet dort nach dreijähriger Corona-Pause die Messe „Hochzeitsträume“ statt.

Die Veranstalter erwarten dazu wieder zwischen 800 und 1000 Besucher. Bei über 40 Ausstellern aus der Region können sich Interessierte von 11 bis 17.30 Uhr inspirieren und beraten lassen. Vor Ort präsentieren sich Friseure, Deko-Experten, fünf Brautmoden- und zwei Herrenmoden-Anbieter, eine freie Traurednerin und Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche, Juweliere, Fotografen und viele mehr.

Eine mietbare Stretchlimousine oder Oldtimer als Hochzeitsgefährt wie in den Vorjahren wird es in diesem Jahr zwar nicht geben. Dafür aber ein Anbieter von Feuerwerken sowie verschiedene Unterhaltungskünstler wie den heimischen Magier David Wedegärtner, DJ's oder den Dual Chor. „Paare müssen selbstverständlich nicht den gesamten Baukasten nutzen, den wir hier präsentieren, aber sie können hier viele Inspirationen und Ideen mitnehmen“, verspricht Dr. Maria Rodehuth, Geschäftsführerin vom Schützenhof. So könnten Paare „ein gutes Gefühl für die Reise in den Hafen der Ehe“ erhalten.

Modenschauen im Zwei-Stunden-Takt

Der Eintritt zur Hochzeitsmesse im Schützenhof, inklusive einem Glas Sekt zur Begrüßung, beträgt vier Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. Im Zwei-Stunden-Takt, jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr, präsentieren das Brautmodengeschäft White Princess aus Büren und das Herrenhaus Fischer aus Brakel eine gemeinsame Modenschau auf der Bühne. Zu sehen sind 20 Hochzeitskleider sowie zwölf festliche Anzüge für den Bräutigam. Die Tanzschule Stüwe-Weissenberg aus Paderborn zeigt dazu den passenden Hochzeitstanz.

Schleier kaum noch gefragt

Viele Bräute hätten schon lange eine konkrete Vorstellung von ihrem Kleid, berichtet Michaela Müller-Sedic vom Brautmodengeschäft White Princess. Der Wunsch nach einem märchenhaften Prinzessinnenkleid sei ungebrochen groß und bleibe Traum vieler Frauen. Aber auch „Fit und Flare“-Brautkleider und A-Linien-Schnitt seien wichtige Themen. Immer häufiger würde übrigens auch zur Silberhochzeit ein Brautkleid getragen. Schleier seien hingegen kaum noch gefragt. Das kann auch Michaela Wessler, Stylistin von Beauty's by Ela, bestätigen: „Die Hochzeitsfrisur soll im Vordergrund stellen. Auch da gilt, weniger ist mehr.“

Bei Hochzeiten soll jedes Details stimmen – von der Fliege bis zu den Socken, auf denen auch schon mal „Just married“ hervorblitzen kann. Foto: Jörn Hannemann

Netflix-Serie „Peaky Blinders“ setzt Trend

Besonderes Augenmerk wird bei der Messe auf die Bräutigam-Mode gelegt, die auch bei der Modenschau auf der Bühne mit vier Models und zwölf Outfits präsentiert wird. Gezeigt wird dabei ein Querschnitt verschiedener Themen – von klassischen Anzügen über „Royal Wedding“ bis hin zu Retro- und Vintage-Trends. Beispielsweise seien Anzüge im Stil der Hit-Serie „Peaky Blinders“ gefragt, bemerkt Bernhard Fischer vom gleichnamigen Herrenhaus. Nach knapp zehn Jahren, in denen Blau die Farbwahl dominiert hätte, würde es aktuell einen Trend zu hellem Grau und Naturtönen geben. Aber auch Anzüge in Erdfarben und zum Trendmotto „Green Wedding“ in Grüntönen trage Mann zur Hochzeit. Um das Outfit abzurunden, könne er dabei mit farblich abgestimmten Accessoires wie Hosenträgern, Schleifen, Manschettenknöpfe und „Just married“-Socken modische Akzente setzen.

Jetzt darf wieder groß gefeiert werden

Immer noch seien Nachholeffekte aus der Hochphase der Corona-Pandemie zu spüren, berichten viele Aussteller. Denn wegen der Einschränkungen und auch aus Vorsicht, die Gästeschar nicht zu gefährden, waren lange Zeit große Feste nicht möglich. Um so größer sei jetzt Wunsch, den „schönsten Tag im Leben“ vollkommen zu genießen, berichtet Schützenhof-Geschäftsführerin Dr. Maria Rodehuth. So gebe es im Schützenhof „nur noch wenige freie Termine“ für Hochzeitsfeiern im nächsten Jahr,