Fachtagung zur dualen Ausbildung im Paderborner Rathaus

„Ziel der Fachtagung ist es, Paderborn als attraktiven Ausbildungsstandort weiterzuentwickeln“, betont Bürgermeister Michael Dreier. Eingeladen sind alle Unternehmen und Institutionen, die sich mit dem Thema Ausbildung und beruflicher Weiterbildung befassen, Azubis suchen, beschäftigen oder begleiten. „Darüber hinaus betrifft es alle, die sich in diesem Kontext zukunftsorientiert zum Thema duale Ausbildung austauschen möchten“, sagt Frank Wolters, Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG).

Die WFG führt im Auftrag der Politik die Fachtagung durch und soll auf Grundlage des Ratsbeschlusses ein „Konzept zur Aktivierung junger Menschen für die duale Ausbildung“ entwickeln. Dabei seien insbesondere Rahmenbedingungen wie Mobilität, Wohnen oder Essensversorgung in den Blick zu nehmen.

Nach Schätzungen des Amtes für Statistik der Stadt Paderborn führe der demografische Wandel in den kommenden Jahren zu einer immer größer werdenden Lücke zwischen der Zahl an Menschen im erwerbsfähigen Alter und der Zahl an Arbeitsplätzen, die vor Ort besetzt werden müssen. Perspektivisch werden der Stadt bis ins Jahr 2035 etwa 3000 Menschen im erwerbsfähigen Alter fehlen, in den kommenden fünf bis zehn Jahren voraussichtlich 500 bis 1000 Menschen.

Für Melanie Cramer, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes für die Gebiete Paderborn, Büren, Warburg und Höxter, setzt die Fachtagung zur dualen Ausbildung ein wichtiges Zeichen: „In partnerschaftlicher Zusammenarbeit können wir gemeinsam mit den Unternehmen die Attraktivität der dualen Ausbildung vor Ort stärken.“ In zwei Workshoprunden soll an konkreten Fragestellungen gearbeitet werden. Die Ergebnisse gibt es in einer Abschlusspräsentation. Eine Diskussionsrunde, an der auch Azubis beteiligt sind, rundet die Fachtagung ab.

Unternehmensvertreter, die sich für eine Teilnahme interessieren, finden detaillierte Programminfos und die Möglichkeit zur Anmeldung unter https://www.wfg-pb.de/fachtagung.