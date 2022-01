Fahranfänger prallt mit Auto gegen Baum:  drei Verletzte bei nächtlichem Unfall

Ein 18-Jähriger ist auf der Scharmeder Straße am frühen Freitagmorgen mit seinem Auto verunglückt. Der Fahrer und die beiden Mitfahrer (17/18) wurden laut Polizei verletzt.

Scharmeder Straße in Paderborn gesperrt

Der 18-Jährige war gegen 4 Uhr mit einem Opel Astra Cabrio in Richtung Wewerstraße unterwegs. In der Linkskurve in Höhe der Kreuzung Antoniusstraße kam das Cabrio nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr rund 35 Meter durch den Graben und prallte dann frontal gegen einen Baum – Totalschaden.

Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Seine beiden Beifahrer (17/18) erlitten leichte Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden sie in Krankenhäuser gebracht.

Die Scharmeder Straße war bis 6.15 Uhr gesperrt.