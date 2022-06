Fahrraddiebstähle in Paderborn nehmen deutlich zu

Hochwertige Fahrräder und E-Bikes seien begehrte Beute von Dieben. Allein seit Anfang April dieses Jahres seien 230 Fahrraddiebstähle im Kreis Paderborn angezeigt worden, heißt es. Rund 85 Prozent davon in Paderborn – die meisten in der Kernstadt, etwa 30 Bikes in Schloß Neuhaus. In den anderen Stadtteilen und in den Kommunen sei in dem Zeitraum jeweils rund eine handvoll Fahrräder gestohlen worden. Der Wert der in diesem Jahr gestohlenen Fahrräder habe schon jetzt die Eine-Million-Euro-Grenze überschritten. Mehr als 2021 insgesamt.

Zu den Komplett-Diebstählen kommt nach Polizei-Angaben eine Vielzahl von Fahrradteile-Diebstählen. Rund 30 Sättel wurden seit Anfang April entwendet. Besonders aktiv sind Täter in Schloß Neuhaus ringsum das Schlossgelände, meistens tagsüber an Wochenenden. Beim Fahrradtag verschwanden einige Fahrradsättel – drei wurden in nahegelegenen Gebüschen wieder entdeckt. Auch am vergangenen Wochenende beim Bierfest wurden mehrere Sattel-Diebstähle angezeigt. Am Dienstag erstatteten zwei Fahrradbesitzer Anzeige weil ihre Vorderräder aus den Fahrradgabeln in Paderborn und Salzkotten gestohlen wurden. Die Fahrräder selbst waren mit guten Schlössern gesichert.

Zeuge beobachtet gesuchten Serientäter

Fahrradständer mit vielen Rädern sind beliebte Tatorte. Hochwertige Pedelecs stehlen die Täter oft aus Tiefgaragen und Fahrradkellern. Darauf hatte die Polizei bereits mehrfach hingewiesen und darum gebeten, verdächtige Situationen umgehend zu melden. Ein aufmerksamer und zugleich couragierter Zeuge (29) sorgte so am Donnerstagabend, 2. Juni, dafür, dass ein Seriendieb auf „frischer Tat“ festgenommen werden konnte. Gegen 19 Uhr beobachtete der Zeuge einen Mann, der an der Kasseler Straße mit einer Akkuflex an einem verschlossenen E-Bike hantierte. Der Zeuge sprach den Verdächtigen direkt an. Dieser behauptete, dass es sich um sein Fahrrad handele. Das nahm ihm der Zeuge nicht ab und verständigte die Polizei. Das bekam auch der Tatverdächtige mit und flüchtete. Eine Streife schnappte den mutmaßlichen Täter unweit des Tatorts An der Burg. Er hatte eine Akkuflex und mutmaßliches Diebesgut – einen Fahrradbordcomputer und ein akkubetriebenes Rücklicht – dabei. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 41-Jährigen seit Anfang des Jahres wegen neun weiterer Fahrraddiebstähle ermittelt wird. Der Beutewert liegt bereits über 20.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft beantragte am Freitag einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Das rät die Polizei: