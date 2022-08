Fahrradunfall: zwei Verletzte in Paderborn

Eine Frau und ein Mann sind bei einem Fahrradunfall am Dienstag in Paderborn verletzt worden.

„Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 65-jährige Elektroradfahrerin verbotswidrig auf dem linken Gehweg an der Haustenbecker Straße zur Marienloher Straße“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. An der Einmündung stieß sie mit einem 40-jährigen Rennradfahrer zusammen, der auf dem Radweg an der Marienloher Straße in Richtung Marienloh fuhr. Beide stürzten.

Die Frau prallte den weiteren Angaben zufolge mit ihrem ungeschützten Kopf noch gegen ein Straßenschild. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht.