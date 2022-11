Fahrzeug überschlägt sich in Dahl

Ein 55-jähriger Opelfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Alleinunfall in Paderborn-Dahl schwer verletzt worden ist. Nach Angaben der Polizei spielte Alkohol offenbar auch bei diesem Unfall eine Rolle.

Alkoholisierter Fahrer verunglückt am Donnerstagabend schwer

Erst am Mittwochabend hatte ein alkoholisierter Fahrer mit einem riskanten Überholmanöver einen schweren Unfall in Altenbeken verursacht. Bei dem Unfall in Dahl gab es keine weiteren Beteiligten.

Der Fahrer des Opel-Astra kam gegen 20.45 Uhr aus Richtung B64 und geriet nach Polizeiangaben etwa 30 Meter vor dem Ortseingang Dahl Ortseingangsschild auf der Straße Im Sudahl rechts auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken geriet der Opel ins Schleudern und überschlug sich. 50 Meter weiter rutschte das Auto auf dem Dach liegend gegen einen Straßenlaterne. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 55-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am Opel entstand Totalschaden.