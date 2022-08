Fastned lädt am Autohof Paderborn-Mönkeloh nun schneller

Die maximale Ladeleistung am CCS-Lader, über den die meisten europäischen Fahrzeuge laden, steigt dadurch von 175 auf 300 Kilowatt. Der Porsche Taycan beispielsweise lädt dort in etwa sieben Minuten ausreichend Strom für 100 Kilometer oder in 20 Minuten für 273 Kilometer. Nur die wenigsten Elektroautos können aktuell bereits so schnell laden.

Auch andere E-Autofahrer profitieren: Im Internet gab es zuletzt viel Kritik, weil es an den Fastned-Säulen häufig zu Ladeabbrüchen kam. Diese Meldungen tauchen seitdem nicht mehr auf.

Fahrzeuge mit Chademo-Eingang, meistens Modelle japanischer Hersteller, können weiterhin mit maximal 50 Kilowatt laden.

Fastned war im September 2018 einer der ersten Ladeanbieter, die im Kreis Paderborn einen DC-Lader zum schnellen Aufladen von Elektroautos anbot. Die auffällige Dachform der Fastned-Stationen sorgt bis heute für viel Aufmerksamkeit.

Aber auch die Konkurrenz schläft nicht: Die Aral-Tankstelle auf der anderen Straßenseite des Autohofes hat ebenfalls zwei neue Ladestationen mit jeweils drei Ladepunkten in Betrieb genommen, die ebenfalls mit bis zu 300 Kilowatt laden können.

Bislang erreichte nur die Shell-Station am Grünen Weg in Paderborn eine so hohe Ladeleistung.

EnBW errichtet aktuell an dem dm-Drogeriemarkt an der Balhornstraße eine Ladestation, die ebenfalls 300 Kilowatt schaffen soll, aber noch nicht in Betrieb ist.