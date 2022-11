FDP will Nebenstellen der Verwaltung in Paderborn abschaffen

Paderborn

Die Diskussion um die Standorte der Verwaltungsnebenstellen Paderborn-Elsen und Paderborn-Schloß Neuhaus greift die FDP-Fraktion mit Blick auf die Ratssitzung am 15. Dezember erneut auf. In einem Haushaltsantrag regt sie an, beide Standorte zu schließen. Stattdessen sollen sogenannte Verwaltungskoffer der Bundesdruckerei angeschafft werden.