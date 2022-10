Feierlicher Empfang: Paderborn dankt Erzbischof Becker

Paderborn

Es war eine große Abschiedsfeier für den emeritierten Erzbischof Hans-Josef Becker (74), und das in zwei Akten: Feierlich war die Heilige Messe im Hohen Dom mit dem Pontifikalamt am Sonntagnachmittag, stilvoll der Empfang am Abend im Schützenhof.

Von Rajkumar Mukherjee