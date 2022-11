Ferdinand Knüttel aus Paderborn fährt mit dem Roller durch Kambodscha

Paderborn

Für Ferdinand Knüttel beginnt am Samstag, 19. November, ein ganz besonderer Urlaub: 14 Tage lang wird er auf einem landestypischen Großrad-Roller vom Süden in den Norden Kambodschas fahren, um das Land und die Menschen zu erkunden. Die Strecke von Phnom Penh bis Siem Reap beträgt mit den sieben weiteren Stopps circa 1300 Kilometer. Und während dieser Zeit möchte der Paderborner Student so viele Spenden und sogenannte Kilometersponsoren gewinnen wie möglich.