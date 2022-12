Fernando übergibt Paderborner Friseur-Salon an Mitarbeiter

Paderborn

Koch oder Friseur: Für Fernando Hoffmann stand früh fest, dass für ihn nur einer der beiden Berufe in Frage kommen würde. Er wurde Friseur – und das mit Leib und Seele. Zum Jahreswechsel hat der 69-Jährige die Geschäftsübergabe vorbereitet. Sein Mitarbeiter Öner Can (27) übernimmt das Ruder. Der Salon am Paderberg, der Name Fernando und auch Fernando Hoffmann selbst bleiben der Kundschaft aber erhalten.