Festliche Musik in der Paderborner Abdinghofkirche

„Endlich ist unser Konzert wahr geworden!“ Die erleichterte Freude über das gelungene Konzert der Abdinghofkantorei am Sonntag war dem musikalischen Leiter Tim Gärtner nach zweijähriger, pandemiebedingter Zwangspause spürbar anzumerken.

Tim Gärtner, der musikalische Leiter der Abdinghofkantorei, führte souverän durch das Konzert in der Abdinghofkirche mit Werken aus der Klassik und Romantik.

Seit Anfang 2020 ist Gärtner in der Nachfolge des 2019 verstorbenen KMD Martin Hofmann als Kantor an der Abdinghofkirche und zugleich als Kreiskantor im Kirchenkreis Paderborn tätig. Mit 50 Sängerinnen und Sängern der Abdinghofkantorei Paderborn, dem Orchester „La Réjouissance“, dem Trompetensolisten Reinhard Ehritt sowie den Gesangssolisten Carolin Franke (Sopran), Pia Viola Buchert (Mezzosopran) an Stelle der erkrankten Sarah Romberger, Lars Baumann (Tenor) und Hagen-Goar Bornmann (Bass) hatte Tim Gärtner ein farbiges, abwechslungsreiches Programm vorbereitet.