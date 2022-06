Festumzug und zahlreiche Ehrungen in Benhausen: Schützen lassen ihr Königspaar hochleben

Paderborn-Benhausen

Benhausen feiert sein Königspaar: Zu Ehren von Ulrich Göke und Andrea Rentzsch jubelten am Wochenende viele Bewohner am Straßenrand, an Fenstern und auf Balkonen. Durch das festlich geschmückte Dorf zogen die Schützen in Begleitung von drei Musikzügen, anschließend wurden noch Jubelpaare aus den vergangenen Jahren geehrt.

Von Phil Hänsgen