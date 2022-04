Feuer in Paderborn: Brennender Gasgrill auf einem Balkon

Etwa 30 Feuerwehrleute am Freitagabend in Elsen im Einsatz

Paderborn

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem Mehrfamilienhaus an der Nesthauser Straße in Elsen gerufen. Grund für den Einsatz gegen 17.45 Uhr: ein brennender Gasgrill auf einem Balkon.