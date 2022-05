Feuerwehr befreit eingeklemmtes Kind in Paderborn

Mit Hydraulikspreizer gerettet: Junge verfängt sich in Sitzbank

Paderborn

Für großes Aufsehen sorgte ein Einsatz am Samstag, 7. Mai, im Bereich des Jühenplatzes. Die Feuerwehr Paderborn wurde um 13.19 Uhr zu einer eingeklemmten Person in der Rathauspassage gerufen. Vor Ort trafen Feuerwehr und Rettungsdienst auf einen in einer Sitzbank im Eingangsbereich der Rathauspassage eingeklemmten Jungen.