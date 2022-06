Feuerwehr Paderborn gewinnt Ideen-Preis

Die Feuerwehr Paderborn, die Feuerwehr Landkreis Aschaffenburg und die Feuerwehren im Zollernalbkreis sind die diesjährigen Gewinner des Feuerwehr-Preises IF Star. Die öffentlichen Versicherer sowie der deutsche Feuerwehrverband (DFV) verleihen bereits zum siebten Mal die Auszeichnung für innovative Schutzkonzepte und Neuentwicklungen bei deutschen Feuerwehren.

Die Gewinner des IF Star 2022 freuten sich mit Vertretern der öffentlichen

Sie ehren damit alle zwei Jahre Projekte und Konzepte, die dazu beitragen, Personen- und Sachschäden zu mindern und die Feuerwehrorganisation zu stärken. Die Gewinner erhalten neben der Bronzeskulptur IF Star ein Preisgeld von insgesamt rund 10.000 Euro. Die Preisverleihung fand am vergangenen Samstag im Rahmen der DFV-Delegiertenversammlung auf der Interschutz-Messe in Hannover statt.

Bundesweit konnten sich alle Feuerwehren mit Ideen und Konzepten zur Erleichterung des Arbeitsalltags oder zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden um den Feuerwehr-Ideen-Preis IF Star bewerben. Die Feuerwehr Paderborn überzeugte die Jury aus Feuerwehr- und Brandschutzexperten mit einer digitalen Alternative zur Brandschutzerziehung in Präsenz. Während der Corona-Pandemie war es den Feuerwehren nicht möglich, Kindergärten und Schulen zu besuchen, um Kinder von klein auf mit der Wichtigkeit von Brandschutz vertraut zu machen.

Rudi Ratte erklärt die Welt der Feuerwehr

Deshalb ließ sich die Feuerwehr Paderborn etwas einfallen: Mit Hilfe der Handpuppe Rudi Ratte erklärt sie in Kurzvideos die Welt der Feuerwehren. Die Themen sind vielfältig, angefangen bei der Frage „Wie sieht eigentlich ein Einsatzfahrzeug von innen aus?“ Die Videos werden über YouTube nicht nur dauerhaft, sondern auch kostenlos und über Orts- und Landesgrenzen hinweg zur Verfügung gestellt. Inzwischen wird überlegt, ob das Puppentheater nicht auch persönlich Einzug in die Kindergärten halten kann. Somit kämen die Kleinen ihrem Star ganz nahe und könnten Rudi Ratte ihre Fragen direkt stellen.

Die Feuerwehr Landkreis Aschaffenburg konnte im Bereich Risikominimierung glänzen, die Feuerwehren im Zollernalbkreis gewannen gemeinsam einen IF Star mit einem Projekt zur Ehrenamtsförderung. Die Jury, bestehend aus Experten der öffentlichen Versicherer, des Deutschen Feuerwehrverbandes und aus der Wissenschaft, zeigte sich begeistert. „Uns hat nicht nur die Kreativität der Projekte überzeugt, sondern auch der Nutzen sowohl für die Feuerwehrgemeinschaft als auch für die Gesellschaft“, sagte Rudolf Römer, DFV-Bundesgeschäftsführer und Jurymitglied.