Wenn E-Autos Feuer fangen

Vierter Teil der WV-Serie „Mobilität in der Paderborn“: Feuerwehr nutzt spezielle App zum Lokalisieren der Akkus

Paderborn

Mit der steigenden Zahl an Elektroautos nehmen auch die Einsätze der Feuerwehr zu, in denen Fahrzeuge mit Akkus involviert sind. Für die Kameraden kann so ein Brand durchaus kräftezehrender sein als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor.

Von Franz Purucker