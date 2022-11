Feuerwehr Paderborn rettet Waldkauz aus Kamin – aber die Verletzungen sind zu schwer

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr Paderborn am Montag außerhalb von Paderborn-Sennelager. Sie rettete einen Waldkauz aus einem Kamin. Das schwer verletzte Tier übergaben die Retter an eine Auffangstation, wo es einige Stunden später trotz aller Mühen verstarb.

„Tier im Kamin“, lautete die Nachricht, die Montagnacht die Feuerwache Nord erreichte. Kurz nach Mitternacht hat sich daraufhin die Feuerwehr auf den Weg zu einem Wohnhaus in der Klausheider Straße außerhalb von Sennelager gemacht, ohne zu wissen, was sie dort erwarten würde.

Vor Ort angekommen, berichtete die ältere Anwohnerin von einem Kratz-Geräusch, das sie seit einigen Tagen im Wandbereich ihres Kachelofens gehört habe. Erst sei sie noch von einem Marder ausgegangen, der sich durch das Haus bewegt. Doch am Montag sei sie dann darauf gekommen, dass sich das Tier vielleicht auch direkt in ihrem Kamin befinden könnte.

Hauptbrandmeister David Stilow und seine Kollegen kamen zur Hilfe: „Da es sich um einen eingebauten Kachelofen gehandelt hat, war der Ofen schwer zugänglich und wir mussten mehrere Anbauteile entfernen.“ Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um einen Waldkauz handelt. „Es kommt schon gelegentlich vor, dass wir zum Beispiel Eichhörnchen aus Kaminen retten müssen, aber ein Wildvogel ist schon etwas Besonderes“, sagt Stilow. Der Vogel war durch den Kamin in ein eingemauertes Fach hinter dem Ofen gelangt und dort seit Tagen ohne fremde Hilfe nicht mehr herausgekommen.

Wildkauz überlebt die Nacht nicht

Es dauerte mehrere Stunden, bis das Tier schließlich gerettet und der Einsatz beendet war. Der Wildvogel erlitt eine Rauchgasvergiftung und mehrere Verbrennungen. Die Feuerwehr brachte den Waldkauz nach Marsberg in die Obhut der Wildvogel- und Wildtierstation „Essenthoer Mühle“, wo er noch in der Nacht mit Flüssigkeit und Schmerzmitteln versorgt wurde.

„Der kleiner Kerl sah schon sehr schlecht aus, als er hier ankam“, erzählt die Pflegerin, die sich um das Tier gekümmert hat. „In der Nacht haben wir ihn stabilisiert und wollten direkt am nächsten Morgen mit ihm zum Tierarzt, aber als das Auto bereit war, war er schon tot.“

Das sei jedoch ein Einzelfall, in der Regel gelingt die Rettung und die Tiere können innerhalb kurzer Zeit wieder in die Freiheit entlassen werden. Das liege laut der Wildvogelauffangstation auch an der guten Zusammenarbeit mit der Feuerwehr: „Die Feuerwehr Paderborn ist da echt super organisiert und aufgestellt.“

Hauptbrandmeister David Stilow freut sich, wenn er und seine Kollegen helfen können, weist aber darauf hin, dass es auch noch andere Adressen gibt, die bei Tieren in Kaminen helfen können: „Man kann sich zum Beispiel an seinen Schornsteinfeger oder den Ofenbauer wenden. Die kennen nämlich die Anlage, haben spezielles Werkzeug und können den Ofen anschließend auch wieder zusammenbauen. Ansonsten sind wir als Feuerwehr natürlich auch immer da.“