Radfahrer verhaken sich mit den Lenkern

Paderborn

Zu zwei Einsätzen sind Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Paderborn am Dienstagmittag ausgerückt. In einem Fall brannte Essen auf dem Herd an, in einem anderen stießen zwei Radfahrer (75 und 78) zusammen, berichtet die Polizei.

Von Ingo Schmitz und Rajkumar Mukherjee