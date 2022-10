Feuerwehrleute aus aller Welt üben in Paderborn mit Spitzentechnik

Paderborn

„Hier schneiden und dann raus damit“, sagt Gary Klaus mit hörbar amerikanischen Akzent. Der Mann mit auffälligem roten Helm ist Ausbilder der Firma Weber Rescue, Veranstalter der Rescue Days, die noch bis Sonntag auf dem ADAC-Trainingsgelände in Paderborn-Mönkeloh stattfindet. Er zeigt den Teilnehmern, wie in den USA gerettet wird, was sich durchaus von der deutschen Herangehensweise unterscheidet.

Von Franz Purucker