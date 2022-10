Fiebersaft für Kinder knapp

„Es ist eine katastrophale Situation“, erklärt der Vorsitzende des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe, Bezirksgruppe Paderborn, auf Anfrage dieser Zeitung.

Doch das ist nur die Spitze des Eisberges. Das zeigt eine vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erstellte Liste, auf der rund 300 Medikamente stehen, die in Apotheken kaum zu bekommen sind. Dazu gehören Präparate wie Blutdruckmittel, Antibiotika, Asthmasprays, einige Augentropfen und Insuline. Aber auch die kleinen Patienten sind betroffen.

Wenn Kinder fiebern und die gemessene Körpertemperatur sich der 40-Grad-Marke nähert, geraten Eltern meist in Panik. „Das kann ich sehr gut verstehen“, zeigt Dr. Kesselmeier größtes Verständnis für die Ausnahmesituation.

Umso schlimmer sei es, wenn Apotheken den betroffenen Eltern in der Lage nicht helfen könnten, weil sie das benötigte Medikament nicht sofort vorrätig hätten. „Das hat nichts damit zu tun, dass die Apotheken schlecht disponieren. Sie bekommen die Arzneimittel einfach nicht“, stellt der Apothekensprecher klar. Den betroffenen Eltern der kleinen Patienten sei der Mangel kaum vermittelbar, denn schließlich gehe es um Mittel, die bei Bagatellerkrankungen verabreicht werden. „Man fühlt sich so ein wenig wie in der Nachkriegszeit“, ist Kesselmeier sehr nachdenklich gestimmt.

„Wir reden hier über Standard-Medikamente“

Ursache des Übels seien die Rabattverträge, die die gesetzlichen Krankenkassen mit den Medikamentenherstellern schlössen. Die Ausschreibungen führten dazu, dass andere Hersteller, die keinen Vertrag mit den Krankenkassen schließen könnten, ihre Produktion drosselten oder gar einstellten. Das wiederum führe zu den nun auch für die Patienten deutlich spürbaren Versorgungsengpässen. „Das gab es auch schon vor Corona, nur damals haben wir die Engpässe noch überdecken können. Heute ist das kaum noch möglich. Wenn wir 200 oder 300 Fläschchen bestellen, bekommen wir nur 30 geliefert“, betont Kesselmeier, dass es kaum Vorräte gibt. Die Apotheken seien gezwungen, den Eltern das gewünschte Medikament zu besorgen.

„Wir reden hier über Standard-Medikamente und keine Exoten. Die Rabatt-Verträge bringen uns in eine dramatische Sackgasse“, sagt der Paderborner, denn auch das entstehende Preisgefüge sei nicht gesund:„ Es kann doch nicht normal sein, dass der billige Wein aus dem Supermarkt teurer ist als ein Antibiotikum.“ Das Schlimmste an der Lage sei, dass sich die Politik seit Jahren des Themas nicht annehme, obwohl es bekannt sei, mahnt der Paderborner.

Schmerzmildernde oder fiebersenkende Mittel wie Paracetamol- oder auch Ibuprofen-Saft (ab dem vierten Lebens­monat) seien für Säuglinge und Kleinkinder essentiell, stellt Kesselmeier klar. „Einem Erwachsenen kann man Wadenwickel machen. Versuchen Sie das mal bei einem strampelnden Kleinkind“, sagt der Apotheker.