Filmemacher besucht Lost Places in Paderborn

Der Paderborner Filmemacher Julian Jakobsmeyer hat sein neues Filmprojekt gestartet: „Paderborn ungesehen“ lautet der Arbeitstitel. Diesmal geht er dorthin, wo nur ganz wenige Menschen Zutritt haben. Er zeigt in Paderborn und im Umland einige der sogenannten „Lost Places“.

Julian Jakobsmeyer will Ende 2023 mit einem neuen Projekt in die Kinos

Der 32-jährige Filmemacher ist in Paderborn und darüber hinaus wahrlich kein Unbekannter. Er hat im Jahr 2014 den ersten Paderborn-Film auf die Leinwand gebracht, in der Zwischenzeit einen zweiten Teil produziert und das Schicksal des Ex-Soldaten Pilgrim verfilmt. Genau zehn Jahre nach seiner Paderborn-Doku-Premiere haben es Julian Jakobsmeyer diesmal die vier Elemente angetan. Sie stehen in den kommenden Wochen im Fokus seiner Filmkamera.