Firmen spenden nach Weihnachtsmarkt an Paderborner Förderschule

Das Geld können der Förderverein der LWL-Liboriusschule in Paderborn und die Einrichtung selbst gut gebrauchen: Nach einer gemeinsamen Weihnachtsmarktaktion der Firmen EFG Cordes & Graefe sowie der Karl Brand KG hat die Schule 4370 Euro erhalten.

Zum zehnten Mal fand der Weihnachtsmarkt in dieser Form statt. Aufgrund der Pandemie und damit verbundener Auflagen hatte es in den beiden vergangenen Jahren lediglich Weihnachtsbaumverkäufe gegeben.

550 Besucher aus den Gewerken Elektro, Sanitär und Heizung waren nach Angaben der beiden Unternehmen zum Weihnachtsmarkt gekommen. 300 Weihnachtsbäume hatten die Veranstalter verkauft, für jeweils mindestens 15 Euro. Die Beträge flossen in die gesamte Spendensumme, die erneut die Liboriusschule erhielt. Das Geld nahmen Bianca Kretschmann, stellvertretende Leiter der Schule, sowie Rene Gaubitz, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, entgegen. Beide freuten sich im Namen der Schule, aber vor allem der Kinder, über die Spendensumme.

150 Schüler im Alter zwischen sechs und 18 Jahren besuchen die Schule in Trägerschaft des Landschaftsverbands Westfalen Lippe (LWL) mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. „Wir haben schon einige Ideen, was wir mit dem Geld machen“, sagte Kretschmann.

Die Einrichtung sei in ein neues Gebäude eingezogen. „Und da brauchen wir zum Beispiel neue Sitzgelegenheiten“, sagte Kretschmann. Oder beispielsweise Spielgeräte. Und genau hier liege die Herausforderung, auch in Bezug auf die Finanzierung. „In diesem Bereich sind Anschaffung sehr teuer“, sagte Gaubitz. So achte die Schule darauf, dass beispielsweise auch Rollstuhlfahrer die Spielgeräte nutzen können.