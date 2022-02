Flagge zeigen für mehr Vielfalt

Goerdeler-Gymnasium erhält als erste Schule in Ostwestfalen-Lippe das Siegel „Schule:Globa“l

Paderborn

„Leben, lernen, kooperieren“ lautet der Slogan des Goerdeler-Gymnasiums, das nun als 18. Schule in Deutschland – und als erste in Ostwestfalen-Lippe – mit dem Siegel „Schule:Global“ ausgezeichnet wurde. Die Schule versteht sich als Lern- und Lebensraum, in dem Schülerinnen und Schüler auch Zugang zu internationalem Austausch und interkultureller Bildung erlangen.