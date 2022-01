Für das Jahr 2022 werden 250.000 Passagiere am Airport Paderborn-Lippstadt erwartet

Büren

Rund 250.000 Menschen sollen in diesem Jahr am OWL-Airport Paderborn-Lippstadt in Büren starten und landen: Das ist die Zielmarke, die Geschäftsführer Roland Hüser und Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Rüther für den Flughafen ausgerufen haben. Das wäre eine Verdoppelung der Passagierzahlen gegenüber 2021.

Von Ingo Schmitz