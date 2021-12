Förderschüler mit Omikron infiziert

Zwei Schüler und zwei Lehrkräfte der Hermann-Schmidt-Schule in Schloß Neuhaus haben sich mit der Variante Omikron des Coronavirus infiziert. „Seit Donnerstagnachmittag der vergangenen Woche wissen wir, dass es sich um Omikron handelt“, sagte der Schulleiter Thomas Jujka dem WESTFALEN-BLATT.

Hermann-Schmidt-Schule in Paderborn reagiert sofort – 26 Betroffene in Quarantäne

Der Schulleiter berichtete: „Es war mucksmäuschenstill, als ich das am Freitagmorgen dem Kollegium mitgeteilt habe.“ Zum Glück gehe es den Betroffenen gut, sie hätten entweder gar keine Symptome mehr oder lediglich Halsschmerzen und Husten.

Nach Angaben des Leiters der Förderschule des Kreises Paderborn für Menschen mit Behinderungen trat Omikron in einer kleinen Klasse mit zehn Schülern auf. Deswegen befänden sich jetzt 19 Schüler, vier Lehrkräfte und drei Integrationshelferinnen in Quarantäne. Stand jetzt habe es keine Übertragung auf andere Klassen gegeben. In der außergewöhnlichen Situation hätten sich das System der Pooltests, das Krisenmanagement und die Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung bewährt, sagte Thomas Jujka und lobte ausdrücklich die „super Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt“.

Die Eltern und Taxibetriebe seien frühzeitig informiert und die Schüler, die mit jenen aus der Klasse in Taxen oder Kleinbussen unterwegs waren, schnell ermittelt worden. „Klassenübergreifende Veranstaltungen wurden abgesagt, und wir haben darauf geachtet, dass die Klassen in den Pausen Abstand zu anderen Klassen halten und die Masken getragen werden“, erläuterte Jujka.