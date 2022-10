Nguyet Rodehutskors und Toni Schröder im Beirat sowie Sabine Paus, die langjährige Schirmherrin des Vereins, werden auch weiterhin zur Seite stehen. Der Vorstand dankt allen Beteiligten für ihre Mitarbeit, ein besonderer Dank geht an Yanghee Cho, die vor einem Jahr die Stimmbildung und das Dirigat übernommen hat.

Der Förderverein unterstützt den interkulturellen Chor „Klangkult“, der mittlerweile bei vielen Auftritten in Paderborn und im Umkreis sein Können unter Beweis gestellt hat. Sänger und Sängerinnen aus vielen Ländern singen in unterschiedlichen Sprachen, westliche und orientalische Instrumente begleiten den Gesang.

Durch die Pandemie gekommen

Die Pandemie hat vielen Chören zugesetzt; es war nicht immer einfach, die Zeiten zu überbrücken, in denen Kontakte kaum oder gar nicht möglich waren und gerade gemeinsames Singen und Musizieren als gefährlich galten. Aber Singen mit Abstand auf der Wiese der Grundschule in Lichtenau und digitale Chorproben konnten die Qualität des Chores aufrechterhalten. Am Bildschirm wurden Geschichten erzählt, Reiseberichte und Informationen über besondere Feste wie das Chinesische Neujahrsfest hielten das Interesse der Mitglieder wach.

„Es war nicht immer einfach, aber wir haben es geschafft, den Kopf über Wasser zu halten,“ berichtet Sigrid Tenge-Erb, „dieser Chor und der unterstützende Förderverein stehen für gelebte Integration. Musik ist eine Brücke, die gegenseitiges Verstehen erleichtert.“ Nach der eigentlichen Ankunft und dem ersten Einleben und Organisieren des Alltagslebens ist es laut Förderverein für die neuen Bürger der Stadt wichtig, am kulturellen Leben der Umgebung teilzuhaben. Dazu lade der Chor ein; es sei ein Aufruf, „auch etwas von sich selbst an die neue Heimat zurückzugeben“.

Proben für den Auftritt zur Integrationskonferenz

Der Chor probt regelmäßig außerhalb der Ferien im Laurentiusheim an der Schulstraße 3, und zwar jeweils am 2. und 4. Sonntag des Monats von 16 bis 18 Uhr. Gäste sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und auch mitzumachen.

Momentan bereitet sich der Chor auf seinen Auftritt im Historischen Rathaus anlässlich der Integrationskonferenz vor. „Wir sind stolz darauf, die Chorgemeinschaft zusammengehalten zu haben“, sagt Stefan Kühnhold. „In so schwierigen Zeiten ist das nicht selbstverständlich. Unser Chor ist eben wesentlich mehr als nur eine Gruppe von Sängern und Sängerinnen, wir sind Freunde geworden.“