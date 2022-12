Förderverein Special Olympics Paderborn zieht positive Jahresbilanz

Bei der diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung im Sportzentrum Maspernplatz blickte der Förderverein Special Olympics Paderborn auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Besonders hervorgehoben wurde dabei die seit vielen Jahren beständige Zusammenarbeit mit der Inklusionssportabteilung der TuRa Elsen, die ein breites Spektrum an Sportangeboten umfasst.

„Durch die Unterstützung des Fördervereins können im kommenden Jahr drei weitere Übungsleiter im Bereich des Inklusionssports für Menschen mit geistiger Behinderung ausgebildet werden“, verkündete der Geschäftsführer Matthias Brumby und warb für das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen.

Dank der ehrenamtlichen Trainer waren auch die Teilnahmen an den Nationalen Spielen in Berlin und den Landesspielen in Bonn von Special Olympics möglich. Rasmus Jakobsmeyer und Maike Brand berichteten über die erfolgreichen Wettkampffahrten, die gemeinsam vom Förderverein, Stadtsportverband Paderborn, von den Caritas Wohn- und Werkstätten Paderborn und der TuRa Elsen durchgeführt wurden.

Delegation aus Uruguay kommt im Juni

Die Nationalen Spiele dienten als Qualifizierungswettkampf für die Special Olympics World Games 2023 in Berlin. „Im Vorfeld der Spiele wird im Rahmen des Host Town Programms vom 12. bis zum 15. Juni 2023 die Special Olympics Delegation aus Uruguay in Paderborn, Bad Lippspringe und Bad Wünnenberg zu Gast sein und anschließend gemeinsam zu den Weltspielen nach Berlin aufbrechen“, stellte die Vorsitzende Eva Kremliczek stolz fest.

Bei den Vorstandswahlen legte Michael Tack sein Amt als 2. Vorsitzender nach über 20 Jahren Vorstandsarbeit nieder. Sein Nachfolger Rasmus Jakobsmeyer wurde einstimmig von der Versammlung gewählt.

Gemeinsam mit der Vorsitzenden Eva Kremliczek, dem Geschäftsführer Matthias Brumby sowie dem Schatzmeister Sascha Wiczynski, die in ihren Ämtern bestätigt wurden, blickt er voller Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen rund um die Special Olympics World Games 2023 in Berlin.