Ende einer Ära: Foto-Experte schließt sein Fachgeschäft in Paderborn

Nach 41 Jahren geben Monika und Bernhard Steinwach ihr gleichnamiges Foto-Fachgeschäft auf. Am 31. März öffnen sie zum letzten Mal ihren Laden am Kamp. Der Räumungsverkauf hat bereits begonnen. Auch mehrere alte Foto-Schätzchen, Objektive und Zubehör stehen zum Verkauf.

Nach 41 Jahren ist Schluss: Am 31. März wird „Foto Steinwachs“ am Kamp 39 zum letzten Mal öffnen. „Die Welt hat sich verändert und damit ist auch das Bewusstsein für hochwertige Fotografie verloren gegangen“, betont der 73-Jährige. Das digitale Zeitalter, in der jeder mit Smartphones zwar Fotos in Masse schießt, diese aber nicht mehr bewusst ausgesucht, ausgedruckt, eingeklebt und eingerahmt werden, sei mittlerweile der aktuelle Zeitgeist. Mit der Folge, dass die Leute auf dem Rechner ihre Bilder kaum mehr wiederfinden. „Leider“, wie der passionierte Fotograf bedauert.