Verdi-Streik: Viele Räder stehen in Paderborn still

Paderborn/Borchen

In Paderborn stehen am Mittwoch (8. März) erstmals alle Räder des Padersprinters still. Stattdessen schrillen schon am frühen Morgen Trillerpfeifen auf dem Betriebshof an der Barkhäuser Straße. Hier wird für mehr Lohn gestreikt, ebenso wie in 25 städtischen Kitas. Alle aktuel...

Von Ingo Schmitz & Maike Stahl & Jörn Hannemann