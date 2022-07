Frank Sprick ist Schützenkönig in Gesseln

Um 19.08 Uhr stand am vergangenen Samstag das Ergebnis in Gesseln fest: Mit dem 191. Schuss holte Frank Sprick den Adler aus dem Kugelfang. Zur Königin erwählte der Berufssoldat seine Lebensgefährtin Ulrike Rotter.

Von sich selbst sagt Frank Sprick, er sei „im Vereinsheim Dorfkrug geboren und aufgewachsen“. Dabei hat der 42-jährige sogar noch einen weiteren Grund zu feiern, war er doch vor 25 Jahren Jungschützenkönig in Gesseln.

Am Samstagabend wurde dann unter der Begleitung der der Bigband St. Cäcilia Ostenland bis in die Morgenstunden zünftig gefeiert. Vorher hatten bereits der Zapfenstreich und die Kranzniederlegung stattgefunden.

Bestes Wetter versüßte den Schützen am Sonntag den Marsch durch das Dorf. Unter den neugierigen Augen zahlreicher Besucher, zog die Königin in einem weißen Traumkleid mit schwarzer Spitze alle Blicke auf sich. Die Zeremonienmeisterin hatte sich in elegantes Brombeer gekleidet, während die Hofdamen in royalblauem Tüll und einem Oberteil in Spitze im Geleit des Königspaares folgten.