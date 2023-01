Französisches Trio im Paderborner Jazzclub

Der Jazzclub Paderborn beginnt seine Konzertreihe im neuen Jahr mit Gästen aus Frankreich. Am Freitag, 13. Januar, wird das Fabrice Tarel Trio um 19.30 Uhr das Publikum im Deelenhaus unterhalten.

Fabrice Tarel kommt am Freitag ins Deelenhaus

Das Trio rund um Fabrice Tarel (Mitte) gibt am Freitag um 19.30 Uhr im Deelenhaus in Paderborn seine musikalische Visitenkarte ab.

Es handele sich um ein junges Trio aus Frankreich „auf musikalischer Entdeckungsreise in einem sehr eigenen, persönlichen Universum voller Poesie“, kündigt der Jazzclub die drei Musiker Fabrice Tarel (Piano), Gil Lachenal (Kontrabass) und Sébastien Mourant (Schlagzeug) an. Im Mittelpunkt steht Fabrice Tarel, der mit sieben Jahren begann, Violine zu spielen, dann aber das Piano und dessen musikalische Möglichkeiten entdeckte.

Die gleichermaßen kraftvolle wie in den Dienst der Komposition gestellte Musik des Trios bestehe, so der Jazzclub in der Ankündigung, aus „fast schon orchestralen Verschränkungen, die sich aus der Stille erheben und mit ganz intimen Momenten hoher Sensibilität wechseln“.

Wer Karten online bucht (https://jazzclub-paderborn.ticket.io), spart Geld. Tickets kosten dann für Nichtmitglieder 24 statt 27 Euro an der Abendkasse, für Mitglieder 18 statt 20. Noch weniger müssen Schüler und Studenten berappen. Sie erhalten Tickets für 10 Euro, allerdings nur an der Abendkasse.