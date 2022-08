Frau (32) stirbt einen Tag nach E-Scooter-Sturz in Paderborn

Eine 32-jährige Frau, die am frühen Samstagmorgen mit einem gemieteten E-Scooter in Paderborn-Schloß Neuhaus gestürzt war, ist am Sonntag in einer Bielefelder Klinik ihren Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei mitteilte, nutzten die 32-Jährige und ihr Lebensgefährte (33) am Samstag, 6. August, gegen 1.50 Uhr jeweils einen eigenen gemieteten Elektro-Roller. Mit diesen waren sie auf dem Geh- und Radweg der Marienloher Straße in Richtung Schlossstraße unterwegs, als der Mann zwischen den Einmündungen Heisenbergstraße und Bentelerstraße hinter sich Sturzgeräusche hörte. „Die 32-Jährige war ohne Fremdeinwirkung gestürzt und mit ihrem ungeschützten Kopf aufgeschlagen. Eine ärztliche Versorgung wollte sie zunächst nicht“, heißt es in der Mitteilung.

Die beiden stellten stattdessen die Mietroller an der Gaststätte Thombansen ab und gingen zu Fuß nach Hause. Als die Kopfschmerzen der Verunglückten stärker wurden, alarmierte der Mann den Rettungsdienst, der die Verletzte in ein Paderborner Krankenhaus brachte. Noch am Vormittag wurde die Frau aufgrund ihrer Verletzungen in eine Klinik nach Bielefeld verlegt, wo sie am Sonntag verstarb.

Polizei erst nach dem Tod eingeschaltet

Der Paderborner Polizei war der Unfall nicht gemeldet worden. Sie wurde erst mit dem Tod der Frau eingeschaltet und hat mit Unterstützung des Verkehrsunfallteams der Polizei Bielefeld Ermittlungen am Unfallort aufgenommen, Spuren gesichert und mehrere E-Scooter sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion der Verstorbenen an.

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts werden mögliche Unfallzeugen gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Paderborn unter Telefon 05251/3060 entgegen.