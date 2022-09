Frau (65) aus dem Kreis Paderborn um fast 300.000 Euro betrogen

Wie die Polizei Paderborn mitteilt, hatte die Frau am Donnerstag gegen 14.30 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon erhalten. Als sie den Anruf annahm, hörte sie eine weinerliche Stimme, die sie ihrer Tochter zuordnete. Dann war den weiteren Angaben zufolge plötzlich eine Frau am Apparat, die sich als Polizistin ausgab und ihr eine schockierende Mitteilung machte: Die Tochter habe eine Radfahrerin angefahren, und diese sei auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Die Tochter müsse jetzt in Haft.

Im weiteren Gesprächsverlauf gelang es der Anruferin, dem tatsächlich unter Schock stehenden Opfer Informationen über ihre Tochter sowie die eigene Handynummer zu entlocken. Die vermeintliche Polizistin kündigte ein Telefonat mit dem Staatsanwalt an, der die Haft eventuell noch abwenden könne.

Übergaben in Paderborn und Soest

Das Festnetztelefonat war noch nicht zu Ende, da rief schon der angebliche Staatsanwalt auf dem Handy der Frau an. Er verlangte eine hohe Kaution, setzte das Opfer weiter unter Druck und erfuhr auf diese Weise Einzelheiten zu den Vermögenswerten der Frau. Schließlich wurde eine Übergabe von Schmuck und Bargeld am Paderborner Amtsgericht vereinbart. An der Einfahrt zur Tiefgarage hinter dem Gerichtsgebäude übergab die 65-Jährige einem Unbekannten Bargeld und Schmuck.

Der Betrüger, er gab sich als der Staatsanwalt aus, behauptete nun, dass es zusätzlich noch einer fünfstelligen Summe bedürfe, um die Kaution bezahlen zu können. Die zweite Übergabe sollte am Amtsgericht in Soest stattfinden. Dort wartete dann eine Frau, die aus den Händen des Opfers Geld und weiteren Schmuck entgegennahm. Erst jetzt hatte die Geschädigte laut Polizei erstmals Gelegenheit, ihre Töchter anzurufen. Nachdem sich sofort herausgestellt hatte, dass keine an einem Unfall beteiligt war, fuhr die Frau in Soest zur Polizei und erstattete Anzeige.