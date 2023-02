Frau in Paderborn von vorbeifahrendem Güterzug erfasst und schwer verletzt

Paderborn

Kurz vor der Einfahrt in den Paderborner Hauptbahnhof ist am Freitagabend (3. Februar) eine Frau von einem Güterzug an der Schulter erfasst und nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt worden. Das Unfallopfer war nach ersten Ermittlungen im Gleisbett in Richtung Rosentor gegangen.