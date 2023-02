„Frau Luna“ kommt in die Paderhalle

Mit „Frau Luna“ von Paul Lincke kommt eine erfrischend burleske Operette in die Paderhalle. Das Landestheater Detmold gibt am Freitag, 24. Februar, um 15 und um 19.30 Uhr gleich zwei Vorstellungen.

Mit Paul Linckes Meisterstück geht es in den Operettenhimmel. Bei Ohrwürmern wie „Das macht die Berliner Luft Luft Luft!“, „Schlösser, die im Monde liegen“ oder „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“ wird gewalzt, gegassenhauert und natürlich marschiert, was das Zeug hält. Bis heute gilt Lincke als Berlins populärster Komponist der leichten Muse. Mit unverwechselbaren Klängen übersetzte er das tägliche Leben der wachsenden Großstadt in Musik.

Jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn wird es eine Einführung mit Elisabeth Wirtz im oberen Foyer der Paderhalle geben.

Karten für den Nachmittag sind für 10 Euro im Rang und 15 Euro im Parkett im Paderborner Ticket-Center am Königsplatz erhältlich. Die Eintrittskarten für die Abendvorstellung zu Preisen zwischen 27 und 9 Euro gibt es an der Abendkasse und ebenfalls im Ticket-Center, Telefon 05251/299750. Für Studenten der Universität Paderborn ist der Eintritt mit dem AStA-Kulturticket frei, sofern noch Karten an der Abendkasse vorhanden sind.