Frau nach Zugunfall in Paderborn verstorben

Paderborn

Am Bahnübergang an der Driburger Straße in Paderborn ist am Dienstagabend (7. Februar) eine Frau von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei Paderborn am Mittwochmorgen mitteilen musste, ist die 37-Jährige trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte am Abend im Krankenhaus verstorben.