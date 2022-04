Staatsschutz ermittelt: Frauenfeindliche Aufkleber in der Paderborner Südstadt

Paderborn

In der Paderborner Südstadt sind in den vergangenen Tagen etliche Aufkleber mit frauenfeindlichen Botschaften entdeckt worden. Das bestätigte Polizeisprecher Michael Biermann auf WB-Anfrage. Aufgepasst: Unter den Aufklebern sind zum Teil Rasierklingen oder Bruchstücke von Klingen gefunden worden. Offenbar sollen sie denjenigen, der die Zettel entfernen will, verletzen.

Von Ingo Schmitz