Freies Wlan am kleinen Königsplatz in Paderborn

In verschiedenen Bereichen in der Paderborner Innenstadt, wie im Paderquellgebiet, gibt es freies Wlan zur Nutzung.

Im Frühjahr war die Förderung der Stadt Paderborn für den Verein Freifunk Hochstift bis zum Sommer 2025 verlängert worden. Nun konnte, trotz der schwierigen Lage am Handwerkermarkt, die erste Erweiterung des Wlan-Netzes in Betrieb genommen werden, teilt die Stadt mit. Das freie Wlan sei nun auch am kleinen Königsplatz verfügbar.

Die zwei Zugangspunkte, die auf dem Gebäude der Stabsstelle Digitalisierung installiert wurden, bieten ab jetzt für die Besucher des Platzes einen kostenfreien Zugang zum Wlan-Netz des Vereins Freifunk Hochstift. Möglich wurde die Anbindung den weiteren Angaben der Stadt zufolge durch das Modehaus Klingenthal. Von hier aus wurde eine weitere Richtfunkverbindung zur Stabsstelle Digitalisierung eingerichtet. Auch der Eigentümer der Immobilie der Stabsstelle Digitalisierung ermöglichte eine entsprechende Installation am Gebäude.

Mit der Aktivierung des Wlans am kleinen Königsplatz wächst das Freifunk-Netz in der Innenstadt weiter, so die Stadt. In den kommenden Monaten soll die Abdeckung noch zusätzlich ausgebaut werden.

Neben der durch die Stadt geförderten Infrastruktur in der Innenstadt sind im Freifunk-Netz auch mehr als 650 Zugangsknoten im gesamten Hochstift verfügbar: eingerichtet von Privatleuten oder Gewerbetreibenden. Einen Überblick über die verfügbaren Zugangspunkte gibt es auf der Internetseite des Vereins: https://hochstift.freifunk.net/.

Stadt unterstützt Freifunk-Verein seit 2019

Der Verein Freifunk Hochstift ist ein inzwischen gemeinnütziger Verein, der seit 2014 daran arbeitet, kostenfreie und anonyme Zugänge zum Internet zu schaffen. Seit 2019 unterstützt die Stadt den Verein beim Ausbau des Wlans in der Innenstadt mit einer Zuwendung von insgesamt 180.000 Euro. Die Zuwendung wird dabei für die Anschaffung von Hardware und die Betriebskosten der Infrastruktur genutzt. Die Installation und Wartung des Netzwerks erfolgen in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit der Freiwilligen.

Aktuell ist der Verein auf der Suche nach einem Lagerplatz für Material. Nötig ist eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern, die für die Freiwilligen jederzeit zugänglich sein sollte. Angebote können gerne per E-Mail an [email protected] übermittelt werden.